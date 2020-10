Covid 19, Venanzoni: “Violenza, gli attacchi mediatici di de Magistris seminano caos e allarmismi”

Il consigliere regionale Diego Venanzoni interviene sugli episodi di violenza di ieri sera affermando: “Non si comprende, come in un momento del genere, di grossa preoccupazione da parte dei cittadini e delle stesse istituzioni sulla grave emergenza dettata dall’incremento del numero di contagi da Covid a Napoli e nella regione, il primo cittadino di Napoli sembri non volere assumere una posizione di concreta e fattiva, se non necessaria, collaborazione con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca”.

“Da consigliere comunale di Napoli, poi, mi aspetto parole di ferma condanna da Luigi De Magistris sugli episodi di violenza che si sono consumati questa notte nelle vie cittadine. I continui attacchi mediatici di queste ore, da parte del Sindaco, non fanno altro che destabilizzare i Napoletani e i Campani seminando caos e ulteriori allarmismi nel tentativo di demolire la figura istituzionale ricoperta da De Luca”.

“Se intende proseguire su questa strada, diciamo basta al suo modo di fare politica, e chiediamo a De Magistris di avere un sussulto di dignità, di dimettersi e di dare la possibilità che si apra una stagione politica ed amministrativa che ridia un nuovo slancio ed una speranza a Napoli ed ai Napoletani.

Il prossimo bilancio di previsione al Comune di Napoli sarà l’occasione perché si metta davvero fine ad una stagione politica fallimentare. In questa direzione non consentiremo a nessun esponente delle opposizioni di giocare sulla pelle dei napoletani ed avere ripensamenti sul voto finale al bilancio di previsione”, conclude Diego Venanzoni.