Covid 19: Venanzoni (La Città): de Magistris faccia ordinanza per chiudere piazze movida”

“Non c’è nulla da fare. Il nostro sindaco continua nella sua “guerra”personale con il governatore De Luca. Scontro camuffato dall’esigenza, dalla necessità, a suo dire, di capire perché il presidente della Regione Campania nasconda dati, numeri e cifre sulla pandemia in città e sul territorio campano. Pensasse, invece, Luigi de Magistris a intervenire sulla movida che, ancora oggi, rappresenta un grave e pericoloso problema per la salute pubblica.

Nulla contro i ragazzi, i giovani che ancora danno vita, in maniera incosciente, a assembramenti all’aperto, ma che si spera possano essere più prudenti

La chiusura dei bar, di altri ritrovi, alle 18, il coprifuoco stabilito dopo le 22, non sembrano purtroppo avere scalfito le loro abitudini.

Per questo motivo, il primo cittadino, che si dice così attento ai numeri dei contagi in città, che non manca di pontificare su questo argomento o su quell’altro, potrebbe intervenire per dare una regolata, una stretta o una restrizione alla movida, alle movide nelle piazze, nelle strade sia del centro che del centro storico, piazza Bellini, della zona collinare come il Vomero, l’Arenella e Posillipo.

E soprattutto sul Lungomare dove si accalcano in centinaia, non solo ragazzi e ragazze, in particolare nei giorni del fine settimana.

Il sindaco, che evoca, ad ogni piè sospinto, di ricorrere al “buon senso”, si dia una mossa: presto prima che la situazione possa precipitare nuovamente o, se si vuole, la curva dei contagi possa risalire e raggiungere livelli che nessuno di noi, ovviamente, si auspica”.

Diego Venanzoni, consigliere comunale di Napoli (gruppo LA CITTÀ)