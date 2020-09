Polizia. Usip (Uil) Napoli: “Covid, Inps chiude per casi accertati mentre si lascia inspiegabilmente aperto ufficio immigrazione con più casi acclarati”

“La sede dell’Inps di Napoli chiude per un caso accertato di covid-19 mentre, con due casi accertati di poliziotti e di quattro cittadini stranieri infetti, l’ufficio immigrazione resta inspiegabilmente aperto. Chiediamo tamponi per tutti e tutela per chi indossa una divisa. Siamo stanchi dei due pesi e due misure”.

È quanto dichiara in una nota Roberto Massimo, n.1 dell’U.S.I.P. (Uil) Napoli.