Covid 19, Usip: Casi sospetti Ufficio Immigrazione

U.S.I.P, contagio da SARS-CoV-2 Ufficio immigrazione

“Questore, l’U.S.I.P. di Napoli confida in un suo immediato intervento presso l’ufficio Immigrazione, dove sembrerebbero esserci alcuni operatori di Polizia affetti da SARS-CoV-2.

Questa O.S. ritiene che siano loro i soggetti maggiormente a rischio, come gli operatori delle volanti, della Digos, Sq Mobile e gli impiegati civili, esattamente come tutti gli uffici, ma proprio tutti, a contatto con la collettività.

Dobbiamo intervenire, unendo le forze in sinergia, subito.

Riteniamo necessaria l’immediata chiusura e sanificazione di questo ufficio, contestualmente la sanificazione delle eventuali auto di servizio usate e l’ effettuazione dei relativi tamponi per tutti gli addetti ai lavori: poliziotti e civili del Ministero dell’Interno. Tracciabilità dei contatti stretti e provvedere, attraverso le ASL di competenza, a predisporre l’isolamento fiduciario dei casi accertati di COVID-19 ed in attesa di tampone. Una misura di salute pubblica molto importante che, a nostro parere, deve essere effettuata per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione del virus, nonché per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero Partenopeo.

Questi uomini e queste donne, poliziotti e civili, confidano in Lei Questore e per quello che posso, metto a disposizione l’ organizzazione sindacale che rappresento.

A tutti i colleghi di Napoli dico: state tranquilli e non abbiate paura, il nostro Questore è una garanzia per la sua storia e per la sua esperienza.

Contrariamente a qualche Sindacalista, imprenditore ed abbronzato, che verrà a promettervi mari e monti nel prossimo mese di ottobre o nel mese di dicembre.

State tranquilli, li vedrete sicuramente abbronzati ma non certamente ora nel momento del bisogno.

Questore, grazie per quello che fa e con elevata stima, porgiamo cordiali saluti”.

Pubblicato dalla pagina dell’Usip (Unione sindacale italiana poliziotti)