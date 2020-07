Covid 19, turisti nel mirino: a Capri 11 multe da 400 euro

Dopo Salerno, ecco le prime multe per inosservanza delle procedure di sicurezza anti Covid anche a Capri. Il mancato uso della mascherina sull’Isola Azzurra dai controlli intensificati eseguiti ha fatto registrare 11 multe, tutte elevate nei confronti di turisti. In pratica, sono stati rinvenuti otto italiani e tre inglesi privi della mascherina. Per questi è scattata una multa da 400 euro. L’ordinanza regionale, firmata dal presidente Vincenzo De Luca sta ottenendo i suoi effetti. Soprattutto nelle località turistiche: l’uno dopo l’altro i sindaci sono convinti che intensificare i controlli, scendere in strada personalmente per dare esempio, sia la strada giusta per difendere da una recrudescenza della pandemia i cittadini, i residenti, i turisti, i luoghi di turismo.