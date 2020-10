Covid 19, Stop allo spostamento tra Regioni? Il governo ci sta pensando

di Danila Liguori

Nuovo stop agli spostamenti tra Regioni? Ai posteri l’ardua sentenza. Dopo il coprifuoco e le ulteriori restrizioni adottate in questi giorni da Campania e Lombardia che pare stiano invogliando altre Regioni a fare lo stesso, si potrebbe ricorrere ad ulteriori misure restrittive a livello nazionale. Secondo alcune indiscrezioni trapelate da Palazzo Chigi e riportate da numerosi quotidiani online infatti, il Governo starebbe infatti valutando la possibilità di un nuovo Dpcm, il terzo in un mese dopo quello del 18 ottobre, che sancirebbe uno stop allo spostamento tra Regioni. Ipotesi, chiariscono da Palazzo Chigi, “che non trovano alcun fondamento allo stato attuale”, ma che tuttavia, essendo di fatto vincolate all’andamento della curva epidemiologica, potrebbero presto trasformarsi in realtà. Le stesse fonti confermerebbero infatti che “non si può escludere che possano essere adottati nelle prossime settimane altri provvedimenti”, anche se per il momento non è stata presa alcuna decisione.