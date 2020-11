Covid 19, sosta natalizia: 10 giorni per lo shopping

Shopping natalizio in vista: basta tirare la cinghia fino al 3 dicembre. Poi, forse, una tregua e una boccata d’aria per le attività commerciali. La data di scadenza del Dpcm in corso che prevede strette agli esercizi commerciali in tutte le Regioni a seconda del colore della zona infatti, potrebbe segnare l’inizio di una lenta ripresa e riapertura di svariate attività in vista del Natale. Almeno questo è il piano allo studio del Governo, oggi in cabina di regia, chiaramente vincolato alla curva epidemiologica, che al momento sembra aver leggermente rallentato la sua ascesa. Ma solo se dopo il 3 dicembre, e un’altra settimana ancora di restringimenti in previsione, le Regioni avranno l’indice Rt al di sotto dell’1. E allora sì che si potrebbe dare il via a una manciata di giorni dedicati al consueto shopping natalizio. Il premier spinge in ogni caso per un Natale più sobrio, senza “veglioni, baci e abbracci”, per non pagarne le conseguenze a gennaio.