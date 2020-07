Covid 19, sindaco-sceriffo in strada per controlli. Tre multe da mille euro

Sulla falsariga dell’ex sindaco sceriffo Vincenzo De Luca, attuale presidente della Regione Campania, quello attuale di Salerno è sceso in strada con pattuglie di vigili urbani e ha effettuato controlli anti Covid, soprattutto negli esercizi commerciali. E così sono state comminate le prime tre sanzioni nei confronti di tre giovani, trovati sprovvisti di mascherina all’interno di altrettanti esercizi commerciali.Mille euro a testa e sicuramente i tre la prossima volta ci penseranno su provvedendo a mettere la mascherina. Il provvedimento è stato adottato da Vincenzo Napoli, primo cittadino salernitano, in applicazione dell’ordinanza firmata ieri sera dal governatore Vincenzo De Luca. Non viene escluso la chiusura degli stessi locali.

“Maximulta giusta e che va applicata senza sconti a nessuno. Non solo i gestori degli esercizi commerciali ma anche i clienti devono rispettare le norme. Serve una battaglia di tutti per sconfiggere questo virus. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Gli atti repressivi sono la soluzione estrema che verranno comunque applicati se la situazione non cambia”., ha spiegato poi il sindaco Napoli.

(Foto dalla pagina fb del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli)