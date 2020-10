Covid 19, Sepe: “Siamo più responsabili, il rischio è grande”

Questa la lettera scritta dall’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe ai fedeli:

“Vi scrivo, a nome di tutta la Chiesa locale, per testimoniavi vicinanza, affetto e preghiere. Siamo tutti più preparati rispetto a prima ma la situazione epidemiologica sta peggiorando. Ci sentiamo più esposti e indifesi, ma forse è calato anche il livello di responsabilità e di saggezza già dimostrato. Dobbiamo riconoscere che, per tante ragioni e in molti strati della comunità, è calata la tensione psicologica e si è fortemente ridotto, se non annullato, il rispetto delle regole”. E ha aggiunto: “Dobbiamo essere tutti più responsabili e attenti, ma non dobbiamo avvilirci e arrenderci”.

“Questo ci rende più deboli e rende più precari la sicurezza generale, il bene comune e l’economia mettendo in difficoltà chi deve assumere opportune decisioni e misure necessarie” ha continuato. “Il rischio è grande. Si possono avere scelte non adeguate, si possono commettere errori comportamentali, si sospendono attività produttive con perdita di posti di lavoro, si finisce in uno stato di crisi economica e di povertà diffusa”, ha concluso.