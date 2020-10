Se non interverranno fatti nuovi, la scuola primaria e secondaria resteranno chiuse, in presenza, fino al 31 ottobre, come da ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per arginare la pandemia. Infatti, il Tar della Campania ha rigettato il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro il provvedimento adottato da De Luca,