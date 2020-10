Covid 19, Scuola: “Lockdown, De Luca non lo dovevi fare”

di Renato Rocco

Questa volta per il presidente De Luca (nella foto) sono tormenti. Il suo agire da “sceriffo”, sono state colpite in questa circostanza le scuole e le università, con un lockdown di 15 giorni, non è piaciuto al mondo dell’istruzione. In Campania, soprattutto a Napoli e provincia, a leggere i resoconti dei media, il provvedimento di chiudere gli istituti scolastici, da più parti, è stato giudicato un gesto negativo, gravissimo, soprattutto, per gli studenti ai quali è stata privata per l’ennesima volta, la frequentazione in aula e quindi di ricevere una adeguata formazione. E’ vero che le scuole devono perseguire la didattica a distanza, la famigerata in alcuni casi “dad”, ma da tutto l’universo scuola campano si è levato un grido di allarme per la salute psico-fisica dei ragazzi. “La scuola è uno degli ambienti più sicuri dove contenere la pandemia”, questa l’unica voce che si è alzata da qualche ora ed è stata diretta verso Palazzo Santa Lucia, dove Vincenzo De Luca è l’uomo solo al comando, dopo la recente plebiscitaria rielezione, quasi “bulgara”, a presidente della Regione Campania. La ministra al’Istruzione, Lucia Azzolina, mai come in questa fase. (“E’ stato un gesto gravissimo, irresponsabile”, questa la sua dichiarazione, ndr), si è ritrovata in accordo con sindacati, direttori scolastici, insegnanti e in particolare i genitori che, questi ultimi, il provvedimento l’hanno davvero preso molto male. Come direbbero i latini: “Mala tempora currunt” per De Luca ma specialmente per la Scuola campana.