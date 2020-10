Covid 19, Russo: “Via ai lockdown a fisarmonica”

“Dobbiamo diventare capaci di aprire e chiudere rapidamente, come hanno fatto in Cina“: a dirlo è Antonio Giampiero Russo, epidemiologo e ricercatore, come scrive l’Ansa. “Sono diventati troppi i tracing: ogni caso porta a 50 interviste, della durata di due o tre ore ciascuna. Occorre una forza lavoro che non abbiamo. Però va detto che la coscienza sociale sta aumentando”. Russo auspica chiusure-lockdown brevi “a fisarmonica“, secondo l’indice Rt, l’andamento di contagio.

“È chiaro che questa volta siamo più consapevoli, le restrizioni potrebbero durare per un tempo minore“, chiarisce l’esperto. “Il virus è, comunque, cresciuto di più: soprattutto nelle fasce giovani, quelle che hanno figli a scuola e contatti professionali”. conclude Antonio Giampiero Russo.

