Covid 19, Rappuoli: “Sviluppato anticorpi per rendere immuni per sei mesi”

“Abbiamo sviluppato degli anticorpi monoclonali da iniettare per rendere immuni le persone per sei mesi”. E’ quanto ha sostenuto il direttore scientifico della divisione vaccini GSK Rino Rappuoli, durante il suo intervento a “Che tempo che fa” su Rai3, condotto da Fabio Fazio.

“Siamo riusciti a prendere il sangue di alcune persone convalescenti e dal sangue abbiamo isolato le cellule che producono queste difese naturali, le abbiamo portate in laboratorio e le stiamo espandendo in modo industriale in modo che possiamo re-iniettarle nelle persone” ha spiegato Rappuoli che ha aggiunto “lo scopo del vaccino è quello di indurre anticorpi, noi in questo modo diamo gli anticorpi subito, come se la persona fosse vaccinata”.

“L’anticorpo si usa anche sulle persone sane, così che siano protette dall’infezione. Chi lo assume diventa immune per sei mesi. Li abbiamo identificati e abbiamo dimostrato che funziona sia nel prevenire che nel curare l’infezione e i miei dubbi sul fatto che funzioni sono molto pochi. Chiaramente dobbiamo fare delle prove cliniche ma sono molto convinto che funzioneranno. Speriamo di cominciare fra circa un mese gli studi clinici, alcune aziende negli Stati Uniti sono più avanti” ha aggiunto.

“Il nostro piano di lavoro è incominciare le prove cliniche prima di Natale e finirle entro febbraio e a marzo avere il farmaco a disposizione, le prime decine di migliaia di dosi e poi averne sempre di più”, il direttore scientifico.