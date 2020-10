Covid 19, Rostan (IV): “Violenza, inaccettabile. Solidarietà a forze dell’ordine”

“Voglio esprimere prima di tutto la mia solidarietà alle forze dell’ordine e agli agenti rimasti feriti negli scontri di Napoli lo scorso venerdì notte. La guerriglia urbana messa in atto da un manipolo di violenti sia condannata duramente e senza equivoci da tutti i partiti e i movimenti politici. Trovo squallido e pericoloso il tentativo di addossare responsabilità di quanto accaduto alle scelte annunciate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, su ulteriori misure di prevenzione per l’emergenza Covid. A mettere a ferro e fuoco il centro della città non sono stati di certo i commercianti, le partite Iva, i lavoratori precari e gli artigiani. E’ stato evidente a tutti che si trattava di gruppi organizzati e preparati nella guerriglia urbana sui quali è indispensabile indagare a fondo per individuarne i promotori e i protagonisti. Non dobbiamo consentire a soggetti vicini al mondo della delinquenza organizzata di inserirsi nelle difficoltà del tessuto economico e sociale della nostra comunità”.

Lo ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.