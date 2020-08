Covid 19, Rostan (IV): “Scuola, supporto personale medico indispensabile per riapertura”

Scuola, Rostan (IV): Supporto personale medico indispensabile per riapertura

“L’obiettivo principale è quello di riaprire le scuole il prossimo 14 settembre in piena sicurezza. Ritengo indispensabile, per il raggiungimento di questo obiettivo, l’impiego di personale medico dedicato ai singoli istituti. Non è pensabile lasciare i dirigenti scolastici e gli insegnanti a sbrigarsela da soli in piena emergenza sanitaria. I fondi stanziati nelle ultime manovre devono servire proprio a reclutare nuovo personale sanitario che sia in grado di gestire e orientare le scelte di prevenzione e di messa in sicurezza degli istituti scolastici”. Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.

“Al tempo stesso – prosegue la deputata di Italia Viva – bisogna preoccuparsi che la scuola inizi per tutti nessuno escluso. In quest’ottica è necessario che ministero dell’Istruzione e Regioni facciano il punto non solo sui trasporti scolastici e sulle mense ma anche sull’adeguato supporto degli insegnanti di sostegno laddove ce n’è necessità. Non possiamo far ricadere l’accudimento e la formazione degli studenti con disabilità ancora una volta, come accaduto durante il lockdown. Anche queste famiglie hanno diritto a ripartire insieme a tutti gli altri”.