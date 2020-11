Covid 19, Ricciardi: “Napoli andava chiusa”

Intervenendo sul lockdown e sull’attuale situazione della pandemia nel nostro Paese, Walter Ricciardi (foto presa dal web). consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza ha sostenuto: “Situazione negli ospedali a volte tragica. E Napoli andava chiusa”. Si ricorderà che la Campania e Napoli sono state inserite, in maniera inattesa, dal nuovo Dpcm nella zona gialla: quella a più basso rischio contagio. Decisione che ha suscitato non poche polemiche, addirittura anche da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore, dal canto suo, invece, ha inasprito con un altro provvedimento le restrizione esistente per quanto riguarda la scuola.