Covid 19, riapre il reparto di Polizia locale di S. Lorenzo

Al termine della valutazione epidemiologica sul personale della Unità Operativa S. Lorenzo della Polizia Locale che agisce nel centro storico cittadino, la Direzione dell’Asl Na 1 ha dato il via libera alla riapertura del Reparto a partire da domani 18 settembre.

La sede dell’ Unità sita in P.zza S. Francesco è stata intanto sanificata così come le auto assegnate al Reparto e 54 degli Operatori risultati negativi ai tamponi e che non hanno avuto contatti stretti con i colleghi positivi potranno riprendere il proprio lavoro.

Resta confermato in 12 il numero degli operatori risultati positivi ai tamponi effettuati presso il Frullone dalla ASL Na1 mentre sono 70 gli operatori che sebbene negativi al tampone hanno avuto rapporti stretti con i colleghi risultati positivi alle verifiche e che dovranno rispettare il periodo di quarantena stabilito dalla Azienda Sanitaria, che parte dal momento in cui si sono sottoposti all’esame.