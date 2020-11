Covid 19, riapertura scuole: Regione, questi i dati che riguardano Vomero-Arenella

“In relazione ad alcune interviste rilasciate oggi agli organi di informazione si apprende che la signora A. M., madre di due bambini, chiede che vengano riaperte le scuole. Si apprende inoltre che il quartiere di appartenenza è quello del Vomero, a Napoli. A tale riguardo, e confermando che tutte le decisioni prese dall’Unità di Crisi si basano su dati scientifici, si rendono noti i dati epidemiologici del quartiere Vomero-Arenella in riferimento alla scuola”. E’ quanto scrive in una nota la Regione Campania, in risposta alla richiesta di una madre di far riaprire le scuole. Richiesta che accomuna sempre più un maggiore numero di genitori.

Questi i dati dell’Asl Napoli 1, che riguardano il Vomero e l’Arenella dal 24 settembre al 30 ottobre:

Studenti positivi 191

Infanzia/elementari 35

Medie 31

Superiori 125

Docenti positivi 50

Docenti infanzia/elementari 13

Medie 7

Superiori 30

Non docenti 11

Contatti stretti positivi 92