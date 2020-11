Covid 19, rianimatori contro Arcuri: “In zone rosse pressione insostenibile nelle terapie intensive”

di Danila Liguori

Ed è subito giallo sulle terapie intensive: sono realmente allo stremo oppure no? “Viene affermato che la pressione sulle terapie intensive sia sostenibile ma in realtà nelle regioni a zona rossa la pressione è quasi insostenibile e in quelle arancioni è molto, ma molto pesante. Sostenere che 10.000 ventilatori possano garantire un sufficiente margine per sostenere questa crescita esponenziale di ricoveri in terapia intensiva significa pensare che basti saper accendere un ventilatore per salvare una vita. Purtroppo non è così”. La stoccata alle tranquillizzanti affermazioni di ieri del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri sulle terapie intensive, è a cura di Antonio Giarratano, presidente Siaarti, (anestesisti e rianimatori), che risponde in un video messaggio mandato in onda ad Agorà, su Rai Tre. Giarratano sottolinea il momento di estrema difficoltà soprattutto nelle zone rosse, smentendo le dichiarazioni di Arcuri, secondo il quale “non c’è pressione nelle terapie intensive”.