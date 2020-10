Covid 19, proteste: dopo Napoli in tutt’Italia. E’ rivolta sociale

Covid 19, dopo Napoli proteste in tutta Italia: è rivolta sociale



di Danila Liguori

Tensione sociale alle stelle. Il popolo scende in piazza e protesta in una linea trasversale che attraversa tutto lo Stivale, da Nord a Sud. Da Milano a Catania. Napoli scuote gli animi, infonde coraggio e dà il via ad una serie di cortei e proteste organizzate nelle piazze di tutta Italia dunque. Una vera e propria rivolta sociale in tempi di Covid. Oggi alle 18 nuovo appuntamento partenopeo in piazza del Plebiscito, a cui farà seguito alle 20:30 in piazza Castello e poi piazza Vittorio Veneto a Torino. Timore anche a Milano dove in giornata scenderanno in piazza i commercianti. Il presidente del Club Imprese storiche di Confcommercio, Alfredo Zini, ha annunciato un presidio davanti alla prefettura alle ore 15, in cui ci saranno titolari di ristoranti e bar che contestano la serrata dalle 18. Tensioni anche a Parma, Cagliari e Catania, dove alcune bombe carta sono esplose fuori la Prefettura. E ancora: Roma, Firenze, Siracusa, Pescara, Terni, Verona, Ostia. L’Italia intera si ribella e scende in piazza.