Covid 19, Proteste: De Luca insultato a casa sua

di Danila Liguori

Ancora proteste e cori anti-De Luca. Stavolta in “casa” del governatore. Ieri sera anche a Salerno si è tenuta una manifestazione con corteo nelle strade del centro cittadino contro le misure restrittive previste dal Dpcm e dalle ultime ordinanze della Regione Campania. Nel corso della manifestazione però, oltre a cori contro il governatore De Luca e blocchi della circolazione in strada, alcuni manifestanti hanno cercato di raggiungere l’abitazione del governatore De Luca. Forze dell’ordine in assetto antisommossa però, hanno blindato l’area impedendone l’accesso.