Covid 19, pronto anche il vaccino di Moderna: “Efficace al 94,5%”

di Danila Liguori

Dopo il primo, arriva il secondo. A pochi giorni dall’annuncio della Pfizer e della BioNtech di un vaccino contro il Covid-19 con un’efficacia pari al 90%, tocca alla biotech americana Moderna annunciare un vaccino “efficace al 94,5%”. L’azienda Moderna ha annunciato una durata di conservazione più lunga per il suo candidato vaccino mRNA-1273 contro il Covid-19 a “temperature di refrigerazione”. Si prevede infatti che il candidato vaccino rimanga stabile a temperature standard di refrigerazione tra 2° e 8°C per 30 giorni, rispetto alla precedente stima di 7 giorni. Inoltre si prevedono condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di -20°C per 6 mesi. Come precisa l’Ema sul suo sito, si è deciso di partire con la procedura del “rolling review”, primo passo dell’iter di approvazione, sulla base dei risultati preliminari degli studi non clinici e dei primi studi clinici fatti sugli adulti, che sembrano indicare che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi e cellule immunitarie T contro il virus SarsCov2. I primi 20 milioni di dosi prodotte entro il 2020 sembrerebbero destinate al mercato americano, mentre nel 2021 sono attese altre dosi, che potrebbero arrivare al miliardo, per il mercato globale. Il prezzo del vaccino, 25 dollari secondo notizie di stampa, includerà probabilmente anche una quota di profitto.