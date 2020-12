Covid 19, primi vaccini Pfizer/BioNTech: attenzione alle allergie

Vaccino sconsigliato a chi soffre di “allergie significative” di lunga data. Almeno per il momento. The “day after” il tanto atteso V-Day in Regno Unito, ossia l’inizio della vaccinazione di massa anti Coronavirus, le autorità sanitarie britanniche rendono nota l’avvertenza. No quindi al vaccino di Pfizer/BioNTech per questi soggetti, almeno per ora. Ecco quanto accaduto: tra le centinaia di persone sottoposte al vaccino ieri in Uk, due persone, operatori di circa 40 anni di case di riposo britanniche, hanno riscontrato reazioni allergiche simili a quelle di cui avevano già sofferto in passato. Le condizioni sono comunque stabili: non hanno avuto forti reazioni e “sono già sulla via del recupero”, come sottolinea il capo della Nhs (la sanità pubblica britannica) Stephen Powis.