Covid 19, positivo al virus e “bionde” nel delivery: denunciato 18enne

Gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Conte di Mola hanno intimato l’alt ad una persona a bordo di un motociclo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato ed hanno rinvenuto nella borsa che trasportava, uno zaino termico per le consegne a domicilio, 250 pacchetti di tabacchi lavorati esteri per un peso di 3,5 Kg.

Il giovane, un 18enne napoletano, è stato sanzionato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità poiché si era allontanato da casa nonostante fosse sottoposto al regime di isolamento domiciliare perché positivo al Covid 19.