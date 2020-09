Covid 19, Polizia municipale: 12 operatori positivi, 70 in quarantena

Nella giornata di ieri è terminato lo screening organizzato dal Comando della Polizia Locale di Napoli e dalla Direzione dell’Asl Na 1, per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 che ha interessato la Unità Operativa S. Lorenzo che opera nel centro storico cittadino.

Al termine delle verifiche è confermato in 12 il numero degli operatori risultati positivi ai tamponi. Risalendo poi nella catena dei contatti è stato accertato che sono 70 gli operatori che, sebbene negativi al tampone, hanno avuto rapporti stretti con i colleghi risultati positivi alle verifiche e che dovranno rispettare il periodo di quarantena che parte dal momento in cui si sono sottoposti all’esame e che potranno rientrare alla fine della prevista sorveglianza sanitaria. Il Comando è in attesa poi del via libera della Direzione della Asl, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, per far rientrare in servizio attivo i 54 Operatori risultati negativi ai tamponi e che non hanno avuto contatti stretti con i positivi. Si è provveduto intanto a sanificare sia la sede della U. O. S. Lorenzo che le auto di servizio assegnate a quel Reparto. Le esigenze operative più pressanti del territorio di competenza, in queste difficili giornate, sono state fronteggiate con equipaggi di altri Reparti del Corpo.