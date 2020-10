Covid 19, Perno: “Ecco come viaggia il virus…”

di Danila LIguori…

Un colpo di tosse per spiegare la diffusione aerea del Covid. Un viaggio nell’aria delle goccioline salivari grandi, chiamate droplet, e di quelle microscopiche, dette aerosol, emesse col respiro, grazie ad una simulazione in 3D realizzata dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Lo studio, condotto con lo spin-off universitario Ergon Research e la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), ha prodotto dei risultati significativi: conferma infatti che i sistemi di condizionamento dell’aria svolgono un ruolo determinante nel controllo della dispersione di droplet e aerosol prodotti col respiro negli ambienti chiusi. Per la prima volta è stato documentato, infatti, che il raddoppio della portata dell’aria condizionata, calcolata in metri cubi orari, all’interno di una stanza chiusa riduce la concentrazione delle particelle contaminate del 99,6%. Al tempo stesso, la velocità doppia causa una dispersione aerea di droplet e aerosol più rapida e a distanze più grandi rispetto all’aria condizionata con portata standard oppure spenta. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Bambino Gesù di Roma, il cui responsabile di Microbiologia e Diagnostica di immunologia, il prof. Carlo Federico Perno, sostiene: “L’infezione da virus SARS-CoV-2 è trasmissibile attraverso il respiro in relazione a tre elementi fondamentali: lo status immunitario della persona, la quantità di patogeno presente nell’aria, misurata in particelle per metro cubo, e l’aereazione dell’ambiente. A parità degli altri elementi, dunque, più alta è la concentrazione di virus, maggiore è la probabilità di contagio”.