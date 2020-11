Covid 19, Penisola Sorrentina: una tenda militare per contenere i contagi

di Francesca Gargiulo

Penisola Sorrentina prossima al lockdown. In particolare, quello del sistema sanità. Dopo la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Vico Equense, infatti, l’unico accesso sanitario d’urgenza è quello del presidio ospedaliero “S. Maria della Misericordia” di Sorrento (nella foto) costituito da una tenda militare di isolamento, dove tutto il personale medico cerca di assistere al meglio pazienti che arrivano da tutta la provincia, nonostante la scarsità di mezzi, l’esposizione al freddo e all’umidità notturna. All’esterno della quale si intrattengono non poche persone, in attesa. Tra cui potrebbero esserci potenziali contagiati. A dir poco, è il caos: è importate che si osservino tutti i protocolli e le tre regole fondamentali: usare la mascherina, rispettare il distanziamento e lavarsi le mani. Intanto, si fanno molti più tamponi, pubblici e privati, e ovviamente cresce esponenzialmente il numero dei positivi al Covid. In Penisola Sorrentina, come dovunque, il tracciamento dei contatti ed il conseguente controllo dei loro movimenti, è diventato impossibile da seguire. L’esortazione è quella di non nascondere o mistificare contagi e contatti, magari per interessi personali o commerciali: oltremodo sarebbe scorretto e pericoloso. Mai come oggi la salute nostra, e dei nostri cari, è nelle nostre mani. Cerchiamo di tutelarla al meglio.