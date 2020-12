Covid 19, Panini: “9 campi di intervento e 28 azioni per affrontare gli effetti negativi della pandemia”

“9 campi di intervento e 28 azioni per affrontare gli effetti negativi della pandemia in corso a tutela dei cittadini e del nostro tessuto economico e sociale.La Giunta de Magistris approva un importantissimo atto di indirizzo”.

La Giunta, su proposta del sindaco Luigi de Magistris, del vicesindaco con delega al Bilancio Enrico Panini e di tutti gli assessori, ha approvato nella giornata di sabato un atto di indirizzo di fondamentale importanza nel quale sono contenute tutte le azioni che sono e saranno intraprese per sostenere i cittadini e gli operatori economici durante questa seconda drammatica ondata della pandemia.I molteplici interventi deliberati saranno adottati nello specifico con singoli atti di Giunta.Nove i campi di interesse presi in considerazione dalla Giunta:1) Aiuti al personale medico e sanitario ed ai contagiati. 2) Aiuti ai cittadini che si muovono per lavoro. 3) Aiuti al commercio. 4) Aiuti alle attività produttive. 5) Aiuti alle persone senza reddito, attività di economia informale, ecc. 6) Prevenzione del contagio 7) Filiera del turismo e dello spettacolo. 8) Mondo dello sport. 9) Scuola

Le 28 azioni contenute nelle diverse azioni spaziano dall’ospitalità gratuita in strutture alberghiere ed extralberghiere per medici e personale sanitario, alla messa a disposizione di edifici comunali per accogliere persone in obbligo di quarantena; dalla gratuità delle strisce blu nel settore residenti per specifiche categorie alla messa a disposizione di mezzi di trasporto privati per implementare l’offerta; dalle agevolazioni per quanti operano nei mercati comunali alla promozione di acquisti rivolti a prodotti, alimentari e non, di produzione regionale con particolare riferimento alle prossime festività; dalla riduzione dei canoni d’affitto nei locali di proprietà comunale alla garanzia di tamponi gratuiti per le fasce meno abbienti; dalla promozione di specifiche azioni per l’accompagnamento di anziani, disabili, minori presso le strutture di cura alla implementazione di spazi pubblici utili per effettuare tamponi molecolari; da iniziative di supporto ai piccoli teatri della città ed alle compagnie teatrali al sostegno alle guide turistiche; dagli interventi a favore del mondo delle sport al ristoro della quota contributiva relativa ai nidi di infanzia comunali.Alcune azioni sono già attive mentre per le altre i singoli dirigenti predisporranno gli atti necessari mentre il Bilancio 2020, una volta approvato, renderà disponibili le relative somme per le necessarie coperture.Nel frattempo i cittadini sono già in grado di avere il quadro organico degli interventi sui quali si muove l’Amministrazione per la loro tutela ed il loro sostegno.