Covid 19, Palmieri: “Nidi e asili aperti da lunedì 19 ma bambini non ascoltati”

“Abbiamo tra i primi chiesto chiarezza alla Regione sulle ambiguità e omissioni dell’Ordinanza regionale 79 in merito ai nidi e alle scuole dei piccoli. La Regione è intervenuta nella serata di ieri rettificando con un nuovo testo (ordinanza 80) che consente l’apertura di nidi e scuole dell’ infanzia per le “difficoltà di applicazione allo stato – nelle more delle competenti determinazioni statali in ordine al riconoscimento di specifici congedi parentali per l’assistenza all’infanzia. Da lunedì 19 dunque nidi e scuole dell’ infanzia possono riaprire i battenti. Ce ne rallegriamo, anche perché sono scuole di prossimità, non diversamente però dalle scuole primarie che pure non inciderebbero certo sul trasporto pubblico se si consentisse loro di riaprire e i cui genitori hanno lo stesso problema degli altri, assistere i figli. Resta però l’amaro in bocca di non vedere riconosciuto come prioritario il diritto dei bambini e dei ragazzi. Il centro del sistema di educazione e istruzione sono loro, protagonisti inascoltati”.