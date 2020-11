Covid 19, nuovo Dpcm: dal 4 dicembre Italia in giallo?

Natale con i tuoi? Forse. E’ ancora rebus su come si trascorreranno le festività. L’unica cosa certa è che saranno proibiti cenoni con più di 6 persone e veglioni vari. Ma gli interrogativi restano ancora molti: i negozi saranno tutti aperti? Passeremo tutti in zona gialla per consentire gli spostamenti tra regioni? In caso contrario saranno permessi i ricongiungimenti tra parenti stretti ma residenti in regioni diverse? “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc”, afferma in tv il premier Conte. Sì quindi a piccoli ricongiungimenti ma no a cenoni e assembramenti, no alle vacanze sugli sci “per non ripetere gli errori di Ferragosto”. Si stanno inoltre valutando riaperture di negozi, bar e pub per “consentire la tradizione a noi molto cara dei doni. È controproducente limitare gli orari dei negozi. Cercheremo di consentire l’apertura fino a orari che ci permettano di evitare gli assembramenti”, sostiene ancora Conte. In forse anche una deroga sul coprifuoco, che potrebbe passare dalle 22 alle 23, fatta eccezione per la vigilia di Natale e per la sera del 31 dicembre in cui si potrebbe rientrare a casa entro l’una di notte. Al momento tutte ipotesi. Ai posteri l’ardua sentenza.