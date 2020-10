Covid 19, notte di proteste sul lungomare di Napoli: “No al coprifuoco!”

di Danila Liguori



Torce, striscioni, fiaccole e candele. Fuori il palazzo della Regione a Santa Lucia, (foto presa dal web) i ristoratori e i piccoli imprenditori partenopei protestano, spostandosi poi sul lungomare. Una protesta contro il coprifuoco che già da questa sera imporrà lo stop di tutte le attività dalle 23 alle 5 del mattino. Già messi a dura prova dallo scorso lockdown, i rappresentanti della categoria prevedono ulteriori diminuzioni nel fatturato che finora ha già registrato un calo del 50%. Ma con questa nuova limitazione la soglia supererebbe addirittura il 70%. “Siamo pronti – sostiene Stefano Meer della “Rete piccole e medie imprese napoletane” – a rispettare le regole e lo faremo da domani. Se si pensa alle nostre attività come uno strumento di contagio, siamo disposti a fare questo ulteriore sacrificio, ma è necessario che tutti facciano la loro parte. Le istituzioni non devono lasciarci soli e devono fare la loro parte per garantire il futuro delle attività che saranno penalizzate dal coprifuoco. Dobbiamo essere tutelati noi e i nostri dipendenti, attraverso misure rapide e di sostegno economico”.