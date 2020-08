Covid 19, movida nel mirino: multe da 5mila euro

Due ordinanze per disciplinare la movida a Ischia ad agosto sono state emesse dal sindaco Giosi Ferrandino. La prima riguarda le discoteche e vieta l’uso di contenitori in vetro per la somministrazione di bevande dalle 21 fino alla chiusura con obbligo di utilizzare solo contenitori biodegradabili. In caso di violazioni sono previste multe da 500 a 5mila euro per i trasgressori.

La seconda ordinanza invece stabilisce il limite orario per la diffusione di musica per le discoteche ed i locali di intrattenimento che occupano suolo pubblico, fissato alle 2.00. Il provvedimento, che resterà in vigore anche per i primi due weekend di settembre, ha lo scopo di contenere i disturbi alla quiete pubblica e quelle problematiche legate all’ordine pubblico registrati nelle scorse settimane. Per la violazione dell’ordinanza sono previste sanzioni da 500 a 5mila euro.