Covid 19, minori: ecco l’altra faccia della protesta

di Danila Liguori

Il fuoco delle proteste non accenna a spegnersi. In un’Italia spesso tacciata di rimanere in poltrona davanti ai problemi che l’affliggono, si è passati all’opposto esatto. Il fuoco della protesta arde in tutto lo Stivale: da ignavi danteschi a nuovi Masaniello italiani insomma. Ma stavolta tocca anche ai minorenni farsi sentire. In 13 sono stati fermati a Milano, tra le 28 persone portate in questura, alcuni con piccoli precedenti. Hanno saccheggiato tutto quello che trovavano, distrutto i dehors di quegli stessi bar e ristoranti i cui titolari erano scesi in strada pacificamente, per dire no alle chiusure disposte dal nuovo Dpcm. Dieci tra poliziotti e carabinieri (foto dal web) finiscono in ospedale, insieme a un fotografo colpito al capo da una bottiglia. Tassisti e titolari di palestre, ristoratori e musicisti, baristi e partite Iva. Tutti insieme, nelle piazze blindate e sotto i palazzi delle istituzioni, a gridare “libertà, libertà” e a urlare tutta la loro rabbia “contro chi ci condanna a morire di fame più che di virus”. Il centro torinese di piazza Castello è stato preso di mira da bombe carta e lanci di bottiglie, in particolare contro la sede della Regione, per poi finire a distruggere le vetrine della strada dello shopping di lusso in via Roma. Fermati in 10, 5 sono ultras.