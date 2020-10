Covid 19, Martusciello (FI): “Violenza, chiediamo al Governo Commissario per la Sanità, per incapacità di De Luca”

Martusciello, la Napoli violenta di ieri sera non ci rappresenta. Chiediamo al Governo un Commissario per la Sanità per incapacità di De Luca



“La Napoli che abbiamo visto ieri sera sugli schermi nazionali, non è la Napoli in cui mi ritrovo e in cui ci ritroviamo tutti” – dichiara Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia. “Una Napoli violenta, una Napoli non rappresentativa di alcun interesse, che ieri sera è scesa in piazza con l’unico scopo di fare distruzione e violenza. Tutto questo avveniva mentre il sindaco era in un salotto tv e il Presidente della Regione qualche ora prima, aveva fatto la diretta Facebook senza far seguire o precedere, dopo quello che aveva detto, degli atti amministrativi. Questa è l’analisi vera di ciò che è avvenuto ieri sera. Noi dobbiamo chiedere al Governo Nazionale uno stanziamento straordinario di un miliardo per far fronte agli aiuti a tutte le attività produttive che subiranno un danno dalle chiusure. Dobbiamo chiedere al Governo nazionale un Commissario per la Sanità in Campania; perchè quando De Luca dice che le Asl non funzionano vuol dire che non funziona lui. Quando De Luca dice che gli ospedali non reggono, vuol dire che non regge lui. Bisogna prendere atto della situazione di grave crisi economica, ed affrontarla senza indugi e con pugno fermo. Napoli ha bisogno di un uomo d’ordine” conclude Martusciello.