È deceduto ieri per Covid, un Capitano della Polizia locale, in servizio presso la U. O. Poggioreale, G.d’O. di 64 anni. L’Ufficiale era ricoverato da martedì 6 novembre presso l’ospedale di Frattamaggiore.

Il Sindaco Luigi de Magistris, l’assessore Alessandra Clemente ed il Comandante del Corpo Ciro Esposito esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’ Ufficiale e sono vicini alla famiglia ed ai colleghi di lavoro.