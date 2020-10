Covid 19, Lombardia chiama Speranza risponde: Si a coprifuoco, dalle 23 alle 5

di Danila Liguori

Si escludono solo i casi “eccezionali” (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità). Per il resto è stop richiesto a tutte le attività e gli spostamenti nell’intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino, a partire da giovedì 22 ottobre. Sabato e domenica chiusi i centri commerciali, aperti solo gli alimentari. Questo quanto richiesto all’unanimità. “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore”, dichiara all’Ansa il ministro della Salute Roberto Speranza. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Quarta Repubblica su Rete 4, commenta: “Abbiamo deciso di emanare un provvedimento che sia anche simbolico, che dalle 23 alle 5 di mattina le attività siano chiuse e la gente sia in casa e che, salvo il caso di urgenze, non si possa circolare per le strade in Lombardia. Questo anche per cercare di dare un colpo ad una delle causa del contagio che è ripartito e che sono l’assembramento, la movida, le feste, gli incontri in piazza, tutte cose che non si riescono a controllare perché non riusciamo ad avere un numero sufficiente di polizia e agenti. A breve riapriremo anche l’ospedale in Fiera”.