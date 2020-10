Covid 19, Lockdown: è scontro Conte-De Luca

“Dobbiamo escludere un lockdown generalizzato”. A parlare è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, aggiunge: “Rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario”. In pratica, un pensiero che contrasta con l’ipotesi apertamente ventilata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca che, invece, lo incita a decidere per la chiusura totale, come scrive sulla sua pagina Fb. “Il governo è pronto a intervenire in qualsiasi momento, ma dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l’arresto dell’attività produttiva come pure delle scuole e degli uffici pubblici”, dice ancora Conte.

“Serve un lockdown totale”: il governatore della Campania, come detto, è convinto su un provvedimento molto più restrittivo. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti)”. Per lo sceriffo è “indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate”. E assicura: “In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”.