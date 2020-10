Covid 19, Lockdown: dopo Napoli, proteste e caos a Roma

Roma come Napoli, piazza del Popolo come via Santa Lucia e lungomare. Ieri sera, durante la manifestazione contro il coprifuoco nel Lazio, nel centro della capitale, in piazza del Popolo, ci sono stati gravi disordini (foto dal web) che hanno gettato nel caos la città. Secondo la questura, poco dopo la mezzanotte, scattato il divieto di circolazione, è stato intimato dalla polizia ai manifestanti di andare via: questi ultimi hanno risposto lanciando petardi, fumogeni e facendo esplodere bombe carta. In una carica di alleggerimento degli agenti in assetto antisommossa, i contestatori sono stati allontanati poi in direzione piazzale Flaminio. Secondo la Digos, la manifestazione anti lockdown non era stata annunciata.