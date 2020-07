Covid 19, Lembo: “Nessun focolaio a Capri. Date notizie false”

“Dispiace che, in un momento nel quale è sotto gli occhi di tutti la difficoltà della ripresa – afferma il sindaco di Capri, Marino Lembo – e l’Amministrazione Comunale e la Asl competente stanno profondendo il massimo sforzo per controllare e ridurre le possibilità di propagazione locale della pandemia, il nome di Capri venga usato, assolutamente a sproposito, per dare maggior forza ad articoli che, al contrario, non possono che riconoscere la verità: Capri non ha mai avuto focolai di Covid-19 ed ha attuato sagge e lungimiranti politiche di prevenzione”.

“Sono allibito da come certa stampa e certa tv, al solo fine di attirare utenti verso le proprie testate, utilizzi il nome di Capri in maniera strumentale ed infondata associandolo all’aumento dei contagi registrati in Campania e in Italia – aggiunge Lembo –. Vengono date notizie false ed infondate di focolai a Capri che assolutamente non corrispondono alla realtà. Queste notizie pregiudicano e ledono l’immagine di Capri che al contrario ha messo in campo finora ogni sforzo, con provvedimenti mirati, dell’Ente Pubblico e dei cittadini. A questo punto ci troviamo di fronte ad un vero e proprio attacco mediatico contro il quale metteremo in campo una task force legale per perseguire chiunque abbia danneggiato e danneggerà la nostra Isola con un comportamento poco serio e poco professionale. Ci riserveremo di agire per le vie legali e deferiremo gli autori di queste fake news all’Ordine dei Giornalisti”.