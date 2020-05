Covid 19, Istruzione Azzolina; “Tenere le scuole chiuse ha permesso di salvare vite umane”

“Tenere chiuse le scuole è stata una sofferta scelta politica, ma non fatta al buio. Tenere le scuole chiuse ha permesso salvare vite umane e questo non ha prezzo”. Così la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina (nella foto) in conferenza stampa parlando dell’esame di maturità e di licenzia media. Linee guida che verranno convertite in un decreto dopo il confronto con i sindacati di categoria, il mondo della scuola. Incontri che si avranno nelle prossime settimane. Intanto è confermata la data della maturità: 17 giugno. E sarà “in presenza” ha confermato Azzolina.