Covid-19, isole in maschera per rilanciare il turismo

Isole in mascher…ina. Per combattere il Covid-19 Capri farà da apripista rendendo obbligatorio l’uso della mascherina. Soprattutto durante le fasce orarie ritenute più sensibili, all’aperto, compresa e soprattutto durante la movida nella storica piazzetta e nelle vicinanze delle discoteche. A emulare l’Isola Azzurra potrebbe essere a breve anche Ischia: insomma le isole del Golfo non intendono mettere a rischio la salute dei residenti e quella dei turisti che hanno ripreso a frequentarle. Questo perché nell’ultimo week end si sono registrati assembramenti pericolosi e dove era assente l’utilizzo della mascherina,

Anche l’amministrazione comunale di Forio è pronta ad adottare un simile provvedimento. La preoccupazione sull’Isola Verde è davvero tanta anche perché la stessa è stata presa d”assalto il fine settimana scorso. In particolare modo da numerose comitive di giovani provenienti da Napoli, sia a bordo di aliscafi che di traghetti, in alcune corse gremiti fino all’inverosimile con la maggior parte dei viaggiatori privi di mascherine. A Capri e Ischia potrebbe infine affiancarsi anche Procida.