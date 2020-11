Covid-19, Infanzia: tamponi (rapidi) prorogati fino al 29 novembre

Prorogato fino al 29 novembre

Tutti i giorni fino a domenica 29, dalle 9 alle 17, il truck della #ASLNapoli1Centro stazionerà presso l’Ospedale del Mare nell’area “Parcheggio Visitatori” per effettuare i tamponi rapidi di screening: ai bambini di età 0-6 anni; ai loro familiari conviventi; al personale scolastico nell’ambito dell’iniziativa regionale “Scuola Sicura “. Il personale Asl Napoli 1 Centro in estrema sicurezza effettuerà lo screening per gli utenti prenotati al numero verde: 800 814 818