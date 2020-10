Da domani e fino al 30 ottobre le scuole primarie e secondarie della Campania resteranno chiuse. E’ quanto previsto nella nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Si dispone, in effetti, la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza. Stesso provvedimento anche per le università campane, ad eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.