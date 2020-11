Covid 19, i governatori a Speranza: “Riduciamo i parametri”. Alle 16 la videoconferenza

Diminuire il numero dei parametri che determinano la classificazione di ogni Regione in zona gialla, arancione oppure rossa. E’ quanto sono pronti a chiedere i governatori delle regioni al ministro Speranza. Attualmente sono 21 gli indicatori, e le Regioni non ci stanno: occorre facilitare e snellire il passaggio da una zona all’altra. Questo il tema della videoconferenza che si terrà oggi alle 16. Protagonisti, oltre i governatori, il ministro della Salute Roberto Speranza, e il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. Intanto, cala il rapporto tra positività e tamponi in Italia, al 14,6%, ma i morti continuano a salire: ieri sono stati 753.