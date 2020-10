Covid 19, Giannini (La Stampa): “Se vogliamo contenere il virus, dobbiamo cedere quote di libertà”

“Ma un giorno questo dolore ci sarà utile”: è il titolo dell’editoriale del direttore de La Stampa, Massimo Giannini, ricoverato da due settimane per Covid ed essere stato per cinque giorni in terapia intensiva. “Mi racconto solo per spiegare quelle poche cose che vedo e capisco”, ha chiarito. “Quando sono entrato in questa terapia intensiva, cinque giorni fa, eravamo 16, per lo più ultrasessantenni – ha detto -. Oggi siamo 54, in prevalenza 50/55enni. A parte me e una decina di più fortunati, sono tutti in condizioni assai gravi: sedati, intubati, pronati”. Ed ha evidenziato: “Ci siamo dimenticati di tutto: le bare di Bergamo, i vecchi morenti nelle Rsa e poi il solito scaricabarile italiano. Dove tutti ci crediamo assolti e invece siamo tutti coinvolti”. “Se vogliamo contenere il virus, dobbiamo cedere quote di libertà. ‘Andrà tutto bene’ non può essere solo speranza. Deve essere soprattutto volontà”, ha concluso.