Covid-19, Gesco lancia TiSOStengo per aiutare le persone in difficoltà

Previsti tamponi molecolari, spesa sociale e dog sitting a domicilio

di Mariangela Barberisi

Parte da Napoli la campagna di aiuti a domicilio TiSOStengo. Il gruppo di imprese sociali Gesco, già in campo con l’iniziativa di solidarietà lanciata la scorsa primavera denominata ‘Adotta una famiglia’, grazie alla quale circa 4mila famiglie e persone in condizioni di isolamento e di povertà hanno ricevuto un pasto caldo o un pacco alimentare, ha lavorato ad una serie di aiuti per non abbandonare anziani o persone sole, costrette a restare a casa h24 dal Covid e prive di una rete familiare di supporto. TiSOStengo “è una campagna di aiuti ad ampio raggio – spiega il presidente di Gesco Sergio D’Angelo – , fa parte della nostra mission che, da sempre, è occuparci delle persone in situazioni di disagio e, per questo, abbiamo deciso di attivarci con una centrale telefonica dedicata per accogliere le richieste di aiuto, organizzandoci per intervenire in quelle che sono alcune piccole e grandi emergenze quotidiane, dal tampone al pasto al dog sitting”.

L’obiettivo è arginare il rischio di isolamento delle persone costrette a casa dal lockdown e da sintomi sospetti di infezione per Covid-19, ma anche sostenerle in alcune necessità quotidiane. “È un contributo che intendiamo dare alla città a titolo volontario e gratuito – conclude D’Angelo – perché in questo delicato momento si ha la consapevolezza del fatto che il nemico da battere è il virus e noi vogliamo essere parte di questa battaglia ma crediamo sia anche necessario attivare una rete di solidarietà che coinvolga quante più persone possibile”. Sarà possibile inoltre chiedere la somministrazione di un tampone molecolare, ad oggi l’unico sistema sicuro per accertare la positività o meno al Covid-19: Gesco si farà carico dell’invio a casa di un infermiere specializzato con una copertura del 50 per cento del costo del test, che sarà invece gratuito per gli anziani e per le persone in ristrettezze economiche gravi”.

Attraverso una centrale operativa attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 al numero 081 5636217 si possono richiedere a domicilio prestazioni di vario genere a titolo completamente gratuito come il ritiro di farmaci, la spesa, la consegna di un pasto caldo, il servizio di dog sitting.