Covid 19, Gattuso: “Contagi? Abbiamo il dovere di far vivere l’impresa calcio”

“Il calcio è una grande azienda, sta perdendo tanto tra biglietti e sponsor e noi abbiamo il dovere di far vivere questa impresa“. Così Gennaro Gattuso (nella foto) sulla possibilità di un forte contagio in occasione della partita del Napoli contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar che conta 13 casi positivi di Covid 19. Match che si disputa stasera allo Stadio San Paolo, a partire dalle 18,55, valevole per la fase a gironi della Europa League.