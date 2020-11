Covid 19, Gambrinus: “Chiudiamo. Siamo allo stremo delle possibilità”

di Danila Liguori

A tirar giù la serranda stavolta è uno storico caffè partenopeo. Il Gambrinus, che dal 1860 si affaccia su piazza Plebiscito e Palazzo Reale ospitando personaggi illustri, da Gabriele d’Annunzio a Ernest Hemingway, dalla principessa Sissy ad Oscar Wilde, attende infatti “tempi migliori”. A comunicarlo è Antonio Sergio, uno dei titolari: “Sono allo stremo delle mie possibilità, con le limitazioni previste, non possiamo andare avanti”. “Il locale è grande e le spese sono tante” continua Massimiliano Rosati, altro titolare del bar “con l’aumento dei contagi la gente non entra e non si siede ai tavolini, nonostante lo stesso prezzo al banco e al tavolo”. “Non ce la facciamo. Abbiamo deciso di chiudere indipendentemente da misure nazionali e regionali. L’auspicio è quello di riaprire il prima possibile, quando si potrà tornare a lavorare ai ritmi di sempre” conclude Sergio.