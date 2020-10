Covid 19, Galiero: “Msc Crociere, divieto turisti grave”

Dichiarazione dell’assessore al Commercio Rosaria Galiero;

“Abbiamo appreso attraverso le testimonianze dirette di alcune Botteghe di San Gregorio Armeno e da alcuni video, che abbiamo potuto visualizzare sui Social Network, che la Compagnia di navigazione MSC Crociere avrebbe indicato ai propri crocieristi in visita per le strade del centro storico, di non effettuare acquisti a Napoli poiché pericoloso a causa del Covid-19.

Se ciò dovesse corrispondere al vero e non ad un errato intendimento da parte dei passeggeri delle misure da loro comunicate, ci troveremmo di fronte ad un atto grave quanto irresponsabile che raccoglie quella narrazione tossica della città di Napoli come luogo insicuro e pericoloso e che omette lo sforzo enorme di cittadini, istituzioni e commercianti per limitare il rischio di contagio e non far morire le attività commerciali. Proprio i commercianti, infatti, in questi mesi, si sono sobbarcati responsabilità enormi, oltre a dover subire misure restrittive che li hanno letteralmente stremati, nonostante si siano dimostrati, nella stragrande maggioranza dei casi, responsabili osservatori dei protocolli di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio dal virus. E’ facile annunciare le “chiusure” e fare i proclami contro i cittadini, molto meno combattere i pregiudizi e le dicerie che offendono il nostro popolo.

Procederemo subito a predisporre una nota di chiarimenti a MSC Crociere chiedendo spiegazioni e pretendendo di retrocedere, se fosse vera, da tale errata e dannosa “comunicazione”. Se risultasse reale quanto raccontato dai crocieristi che non hanno avuto timore a parlarne liberamente tra le strade del centro storico di Napoli, attueremo ogni utile azione a difesa dell’immagine della nostra città.

La battaglia contro il Covid-19 si vince attraverso una strategia sanitaria seria ed efficace tenendo a mente anche dei danni economici e morali che si stanno imbattendo in particolare su alcune categorie che in questo momento sono davvero allo stremo delle forze.

