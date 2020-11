Covid 19, Fortini: “Se non ci saranno le condizioni scuole primarie chiuse”

Lucia Fortini (nella foto) sullo screening per la riapertura delle scuole primarie prevista per il 24 novembre.

“Le difficoltà sono tante perché il numero verde è utilizzato soprattutto da persone che chiamano pur non essendo parte del mondo della scuola: questo rende molto difficile la prenotazione del proprio screening. La Regione Campania agirà comunque in modo molto vigile e rigido rispetto alla riapertura delle scuole primarie giacché se non ci saranno condizioni rassicuranti per farlo, resteranno chiuse. Non c’è quindi alcun motivo per allarmarsi ulteriormente.Ogni decisione, seppur complessa, sarà presa sempre nel rispetto della sicurezza di adulti e bambini”. E’ quanto ha scritto in un post Lucia Fortini